بلدي غات يحذر القاطنين قرب الأودية من سقوط أمطار غزيرة

طالب المجلس البلدي غات، جميع المواطنين، خاصة القاطنين قرب الأودية بأخذ الحيطة والحذر، بعد ورود بلاغات من المركز الوطني للأرصاد الجوية، تفيد بتوقع سقوط أمطار غزيرة على غات خلال اليومين المقبلين، بداية من الخميس.

ووجه المجلس البلدي، من خلال تنويه عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، الأربعاء كل القطاعات الخدمية لرفع حالة التأهب، كل حسب اختصاصه لمواجهة أي طارئ.

يذكر أن سيولاً قوية اجتاحت مدينة غات، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك، إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة المتاخمة مع الحدود الجزائرية.

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس البلدي لغات، فقد خلفت الفيضانات والسيول، عدد من الضحايا، لم يوضح البيان أعدادها، وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وانقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية .

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