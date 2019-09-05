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بني وليد..حملة تطوعية لشباب القادسية -((صور))

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

انطلقت في بني وليد حملة نظافة عامة بتنظيم وإشراف نادي القادسية وبالتعاون مع شركة الخدمات العامة تحت شعار “لأجلك بني وليد”، وشارك في المبادرة شباب النادي وطلاب مدرسة القادسية، الذين قاموا بتنظيف وري الأشجار بالشارع الرئيسي المعروف بشارع النخيـل الذي انطلقت منه الحملة.

تأتي الحملة في إطار الدور الثقافي المنوط بالأندية الرياضية، ومن أجل خلق جيل جديد واعي بأهمية العمل التطوعي ، وتربيتهم على حب العمل الإنساني، وإحساسهم بالمسؤولية المناطة بهم في الحفاظ على المدينة ومرافقها –حسب ما أفاد به أحمد اطبيقة، الناطق بأسم نادي القادسية بني وليد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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