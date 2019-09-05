بني وليد..حملة تطوعية لشباب القادسية -((صور))

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انطلقت في بني وليد حملة نظافة عامة بتنظيم وإشراف نادي القادسية وبالتعاون مع شركة الخدمات العامة تحت شعار “لأجلك بني وليد”، وشارك في المبادرة شباب النادي وطلاب مدرسة القادسية، الذين قاموا بتنظيف وري الأشجار بالشارع الرئيسي المعروف بشارع النخيـل الذي انطلقت منه الحملة.

تأتي الحملة في إطار الدور الثقافي المنوط بالأندية الرياضية، ومن أجل خلق جيل جديد واعي بأهمية العمل التطوعي ، وتربيتهم على حب العمل الإنساني، وإحساسهم بالمسؤولية المناطة بهم في الحفاظ على المدينة ومرافقها –حسب ما أفاد به أحمد اطبيقة، الناطق بأسم نادي القادسية بني وليد.

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