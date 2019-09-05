السراج يزور واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين

يزور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، واشنطن، نهاية الشهر الجاري، لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين.

وبحسب قرار رسمي صادر عن المجلس، فإنه سيرافق السراج في زيارته، وفد يضم كلًا من: وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ومستشاري السراج للشؤون السياسية طاهر السني، وللإعلام حسن الهوني، إضافة إلى سكرتير السراج الشخصي المعتصم بالله الضاوي، ومسؤولين وضباط حماية آخرين.

وتبدأ زيارة الوفد في 24 أيلول/ سبتمبر الجاري، وتمتد لأسبوع.

ولم يكشف القرار النقاب عن مضمون المباحثات وطبيعة المسؤولين الأمريكيين الذين سيلتقيهم الوفد.

لكن مصادر محلية قالت لـ“إرم نيوز“ إن الوفد ”سيستكمل المباحثات التي بدأها وفد القيادة المركزية الأمريكية في أفريقيا (افركوم) مع السراج الأسبوع قبل الماضي، وتركزت على ضرورة ضمان بقاء سجناء التنظيمات المتشددة وراء قضبان سجن معتيقة“.

وأضافت المصادر أنه ”من المتوقع أن تتضمن المحادثات، متابعة التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، وحلحلة الوضع بخصوص معارك قوات الوفاق ضد الجيش الوطني في طرابلس“.

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