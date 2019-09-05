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صبراتة .. الوقوف على خدمات الضمان الاجتماعي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

قام رئيس قسم الإعلام التوعوي بالإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي بزيارة ميدانية لمكتب الخدمات الضمانية صبراتة بحضور مدير مكتب الصندوق الضمان الاجتماعي صبراتة.

اطلع رئيس القسم الإعلامي من خلال ازيارته على العمل اليومي المقدم للمضمونين داخل صندوق الضمان الاجتماعي سواء كانو منتفعين أو مضمونين أو مشتركين أو متقاعدين في خدمة الضمان الاجتماعي حيث تم تعريفهم على كيفية العمل بمكتب الخدمات الضمانية صبراتة بالرغم من أن الخدمات كلها يدوية، حسب المسؤولين.

وأكد رئيس مكتب الإعلام بإداخل المنظومة ( الميكنة ) في عمل الخدمات الضمانية في المستقبل بمكتب صبراتة .. وأن الهدف من الزيارة هو تعريف وتوعية الناس وشريحة المضمونين بخدمات الضمان الاجتماعي وكذلك ما يقدم مكتب صبراتة للمتقاعدين .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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