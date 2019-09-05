هون .. متطوعون يجهزون سوقاً للتمور

متابعة|218

دخل شباب العمل التطوعي بمدينة هون في مبادرة جديدة تمثلت في انطلاق حملة لإنشاء سوق لبيع وتجارة التمور في الطرف الشمالي من المدينة على حافة الطريق السريع الذي يربطها ببقية مدن بلدية الجفرة وعموم البلاد .

تأتي هذه المبادرة بعد أن لاحظ فريق العمل الشبابي خلو المدينة من سوق يختص ببيع التمور ويكون في متناول المسافرين والعابرين وليفتح باباً جديداً للتسوق وبيع محصول التمور لتكون الإستفادة للجميع مزارعين وتجار و مشتريين – حسب ما أفاد به أبوبكر مليمدي – أحد المتطوعين بجرار ماسح “الكاشيك” للمساهمة في الحملة .

تعد مدينة هون وجاراتها في بلدية الجفرة من أهم واحات انتاج التمور في ليبيا وبالمدينة أول مصنع تدشنه الدولة للتمور ومشتقاتها ولكن مع كل هذه الميزة إلا أنها تفتقر إلى وجود سوق لبيع وعرض التمور سواء في مواسم جني التمور أو سوق يظل مفتوحاً طوال العام لتسويق وبيع التمور المجففة والمخزنة ومن “الغلة” الجديدة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية