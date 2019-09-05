الحامي: السراج رحب بكل مطالب مجلس الدولة بشأن صد العدوان

ليبيا – كشفت عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي عن أبرز ما تم خلال الإجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء وجمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمجلس الاستشاري من أجل الحديث والتقارب لحل الأزمة الليبية، مشيرةً أن مجلس النواب كان من ضمن الحضور وسيكون لهم لقاء منفرد بحسب طلبهم.

الحامي أشارت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن السراج إستمع للمجلس خاصة بعد مناقشة مقترح الرؤيا الذي تم تأجيله لتقديمة بشكل رسمي للسراج بعد إكتماله، لافتةً إلى أن الأعضاء طرح كل منهم رؤيته لهذه الأزمة والتي تتمثل بضرورة “صد العدوان” على البلاد والعمل على أن تكون هناك حكومة أزمة وفصل المجلس الرئاسي عن الحكومة ويبقى رئيس المجلس الرئاسي بمنصبه ويقوم بمهامه ومهان وزير الدفاع.

وأكدت على أنهم يسعون إلى أن يكون هناك ملتقى وطني جامع لليبيين، منوهةً إلى أن النقاشات مطوله بشأن كيفية عقده ومن سيحضره ويشارك فيه.

وأعربت عن ترحيب السراج بكل ما قدم له من قبل مجلس الدولة بسأن “صد العدوان” ولم الشمل وضبط سيطرة الحكومة على كافة التراب الليبي والنظرة للمهجرين والنازحين والجنوب وما يعانيه للحفاظ على مدنية الدولة والإستفتاء والوصول لمرحلة ثابتة.

كما أفادت أنه لم يكن للرئاسي رؤية منفصلة تم طرحها لأنه حالياً محل إستماع فقد طرح بعض النقاط الذي يشارك فيها المجلس، مؤكدةً أنه تم في هذا اللقاء لجنة مشتركة ما بين الإجسام الشريكة في البلاد الرئاسي والنواب والدولة لتضع الرؤيا الحقيقية.

وعن طلب مجلس النواب أن يكون إجتماعهم مع السراج منفصل علقت قائلةً :”هذا ما تفاجأنا به اليوم، نعلم أن هناك هذه الفجوة التى نتأسف منها ما بين الدولة ومجلس النواب في الوقت الذي يمد مجلس الدولة يده دائماً للتعاون والتفاهم والتقارب وليس لدي الأسباب الحقيقية لهذا الطلب”.

وإعتبرت أنه من المفترض أن لا تبتعد رؤية مجلس النواب عن المجلس الرئاسي والدولة، مبينةً أنها لا تمتلك أي تسريبات عن رؤيته لكن إذا كانوا هم الشركاء الحقيقيين لهذه المؤسسات والوطن ستكون رؤيتهم عبارة عن “صد العدوان” والعمل على عقد ملتقى جامع وتوحيد المنطقة الليبية.

الحامي أضافت أنه في فترة إنعقاد مجلس النواب بطرابلس عقد لقاء مع رئاسة مجلس الدولة حيث تم مناقشة العديد من الأمور لكن لقاء المجلسين كجلسة عامة لهذه اللحظة لم يتمكنوا الحصول عليها، مشيرةً إلى أن المشري شدد على رئيس المجلس بإستكمال نصاب البرلمان حتى تكون قراراته سليمة.

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