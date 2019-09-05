نيبينزيا: مجلس الأمن دعا بالإجماع إلى الالتزام بحظر السلاح على ليبيا

قال المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن مجلس الأمن يدعو بالإجماع إلى الالتزام الصارم بحظر إمدادات الأسلحة المفروض على ليبيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المندوب الروسي تصريحا عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن ليبيا، أكد فيه على ضرورة وقف الأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن، وإعلان وقف إطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف المندوب أن أعضاء المجلس قد قيموا بشكل إيجابي مقترحات الممثل الأممي، غسان سلامة، بما في ذلك توسيع تفويض البعثة الأممية في ليبيا.

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