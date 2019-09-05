مجلس الأمن يُجمع على الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

شدد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، على أن جلسة أمس شهدت إجماعا واضحاً حول ضرورة امتثال أطراف النزاع في ليبيا لقرار حظر توريد الأسلحة إلى البلاد.

وأضاف نيبينزيا: “موقفنا الرسمي واضح – يجب الالتزام الكامل بحظر إمدادات الأسلحة من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الخارجية”.

وأكد فاسيلي في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن، على أن لا حل عسكريا في ليبيا، مُشيراً إلى أن أزمتها بحاجة ماسة إلى العودة للمسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، قال مندوب روسيا إن أعضاء مجلس الأمن أخذوا بعين الاعتبار مُلاحظة سلامة حول محدودية تفويض الأمم المتحدة، والحاجة إلى توسيعه حتى تتمكن من أداء دورها في ظل تعقيدات المشهد الليبي.

وقال “تم تلقي المقترحات بشكل إيجابي. لست متأكدًا من أننا في المستقبل القريب سنكون قادرين على حل هذه المشكلة تمامًا، لكن بالطبع تم سماع رسالة سلامة وستؤخذ في الاعتبار فيما يتعلق برأيه عن أن تفويض البعثة لا يسمح له في الوقت الحالي في أداء واجباته، التي يرغبون أن يفي بها”.

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