بلدية الخمس تلحق موظفيها ببرامج التدريب في مجلس الإدارة المحلية

قرر المجلس البلدي الخمس، إلحاق موظفيه في البرامج التدريبية، التي ينظمها المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وتحمل اسم «تعزيز القدرات المحلية.. خطوة على الطريق»، كل حسب تخصصه، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية التي فعلتها لمجلس الإدارة المحلية.

وناقش المجلس، خلال اجتماع مع عضو الأمانة العامة لمجلس الإدارة المحلية، أنور شلوف، كيفية تخصيص برامج تدريبية للمرأة العاملة في البلدية؛ تلبية لدعوة عضوة المجلس، منى هدية، وبحث سبل استفادة بلدية الخمس من خدمة «1415»، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وتسعى بلدية الخمس إلى تفعيل خدمة «1415»، التي تتيح لها تلقي ومتابعة بلاغات الطوارئ عبر جهاز خاص، مما يمكنها من الحصول على تقارير حول البلاغات الواقعة، والاستعلام عنها، ومتابعة المكلفين بتفعيلها، والتنسيق مع الجهات المختصة حول البلاغات، وتصنيفها وتكوين قاعدة بيانات خاصة بها، ومتابعة معالجتها.

يذكر أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية شرعت مؤخرا في تسليم عدة بلديات تتبع طرابلس الكبرى خدمة «1415»، ضمن خطة عامة تستهدف لاحقا تغطية كل البلديات في ربوع ليبيا.

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