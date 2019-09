المتوسط:

ناقشت ببلدية طبرق المشاريع المتعثرة في المدينة، والمشاكل التي تواجه عمل القطاعات المختلفة.

عقد الاجتماع بحضور صلاح ماضي مدير الإدارة القانونية ورضا الفريطيس مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء وحضور رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي ، رئيس وأعضاء المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية ومدير عام مركز طبرق الطبي ومدير مكتب المشروعات وعدد من رؤساء القطاعات .

The post بلدي طبرق يبحث مشاكل القطاعات في المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية