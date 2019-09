المتوسط:

ناقشت بلدية مصراته مع رئيس جامعة مصراته المكلف الدكتور محمد سوالم، آليات المساعدة في إنجاح المستشفى الجامعي المزمع إقامته بمقر مستشفى الهلال الأحمر بمنطقة الرويسات بالفرع البلدي رأس الطوبة.

عقد الاجتماع بمقر ديوان البلدية، بحضور الجهات المعنية، وبحث المجتمعون تنسيق الجهود وتكاتف الجميع من أجل انجاحه وتمكين الجامعة من استغلال الموقع في أطر إدارية وقانونية سليمة، بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة وبما يمكنها من تشغيله بمهنية.

وأكد رئيس الجامعة المكلف أن هذا المشروع يخدم الجوانب التعليمية والمعرفية والمهنية التخصصية، ويسهم في تطوير القطاع الصحي، وتقديم الخدمات المجانية للمواطن الكريم، مشيراً إلى تعاون جمعية الهلال الأحمر، ومكتب الأوقاف في هذا الشأن.

وخلص المجتمعون إلى أن يتولى المجلس البلدي اقتراح صيغة توافقية من شأنها أن تمكن الجامعة من العمل في أُطر قانونية تضمن حقوق وتعاون الجميع.

The post بلدي مصراتة يبحث سبل إنجاح مشروع المستشفى الجامعي المزمع إنشاؤه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية