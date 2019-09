تعليم سوق الجمعة يختار كوادر أول مركز لتنمية مهارات التلاميذ ذوي الإعاقة

المتوسط

عقد يوم أمس الإربعاء اجتماع لاختيار الكادر التربوي التخصصي لمركز الارشاد لتنمية مهارات التلاميذ ذوي الإعاقة بمراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة.

وأوضحت مراقبة التعليم بالبلدية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا المركز يعتبر الأول من نوعه على مستوى طرابلس الكبرى ، والأول من نوعه بمراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة والذي تم تجهيزه بالتعاون مع المجلس البلدي سوق الجمعة .

