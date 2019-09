المتوسط:

تعتزم إدارة التدريب الوظيفي إقامة عدد من الدورات التدريبية في المجالات المالية والمحاسبية وذلك بالتنسيق مع معهد الدراسات المالية والمصرفية التابع لمصرف ليبيا المركزي.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، إلى أنه علي الراغبين بالمشاركة التواصل مع إداراتهم لإدراجهم ضمن خطابات التزكية .

