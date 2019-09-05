مندوب الصين بمجلس الأمن الأولوية في ليبيا لمكافحة الإرهابيين وتدفق الأسلحة

العنوان_نيويورك

دعا مندوب الصين بمجلس الأمن، المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير لمساعدة ليبيا على الخروج من الأزمة، مطالبا مجلس الأمن خلال جلسة أمس حول ليبيا بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية للوصول إلى تسوية سياسية.

كما طالب المندوب الصيني المجتمع الدولي بأن يضطلع بدوره البناء في المسألة الليبية، مستشردا بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه، وذلك للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وأن تعطى الأولوية للقضايا المهمة مثل المقاتلين الأجانب الإرهابيين، وانتشار الأسلحة وتدفقها إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية