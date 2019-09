الخارجية الفرنسية تدعو لوقف التصعيد العسكري في ليبيا

المتوسط:

دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، مُؤكدة تأييدها لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة.

وأدانت الخارجية في بيان لها القصف الذي طال مطار معيتيقة في الأول من سبتمبر الجاري وأدّى إلى إصابة الركاب والموظفين وتدمير البنية التحتية في المطار.

وذكّرت فرنسا جميع الأطراف الليبية بالتزامها بحماية السكان المدنيين والبنية التحتية بموجب القانون الإنساني الدولي، كما وجهت نداءً لجميع الأطراف الدولية المعنية لعقد مؤتمر دولي شامل بشأن ليبيا في أسرع وقت ممكن.

وأبدت الخارجية الفرنسية تأييدها للدعوة التي وجهتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في ختام مؤتمرها السنوي الذي عُقد في مدينة بياريتز الفرنسية، لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا.

