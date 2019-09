المتوسط:

أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على ضرورة وقف الأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن، وإعلان وقف إطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال في تصريحات صحفية إن مجلس الأمن يدعو بالإجماع إلى الالتزام الصارم بحظر إمدادات الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأضاف المندوب أن أعضاء المجلس قد قيموا بشكل إيجابي مقترحات الممثل الأممي، غسان سلامة، بما في ذلك توسيع تفويض البعثة الأممية في ليبيا.

The post روسيا تدعو للعودة للمفاوضات برعاية أممية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية