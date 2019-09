وزير الصحة يبحث مع أكاديمية الطيران الأردنية سير عمل تنفيذ الدورات التدريبية

المتوسط:

بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب صباح اليوم الخميس مع اكاديمية الطيران الملكية الأردنية بحضور رئيس جهاز الاسعاف والطواري الليبي سالم الفرجاني ومدير العلاقات العامة بوزارة الصحة عبدالله البراني اليه سير تنفيذ الدورات التدريبية القائمة وتخريج الدفعة الثانية من العاملين بجهاز الاسعاف والطوارئ الليبي من أطباء وسائقين ومسعفين .

كما اكد وزير الصحة خلال اجتماعة مع كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني الأردنية خطة وزارة الصحة في مجال التدريب بالداخل والخارج بالتعاون و الشراكة مع الأكاديميات المحلية والدولية سوف يساهم في نشر التوعية بالإسعافات الأولية، عبر توعية أفراد المجتمع إلى جانب العاملين في المجال الطبي، بما يساعد على تقليل التداعيات الصحية المفاجئة التي قد تصيب أي شخص في أي مرحلة عمرية وبأي مكان وذلك وفقآ لتوصيات وقرارات مجلس رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة.

ولفت وزير الصحة إلى أن حضوره اليوم والوفد المرافق له للمشاركة في تخريج الدفعة الثانية من المتدربين في مجال الإسعافات الأولية التي يشهدها العاملين بجهاز الاسعاف الليبي بالمملكة الأردنية تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة للعام الحالي وكذلك في إطار المسؤولية المجتمعية في مجال تدريب الموظفين، بما يفيد المؤسسة في الحالات الطارئة، وبشكل أوسع إلى مستوى القطاع الصحي الليبي ، مشيدا بدور رجال جهاز الاسعاف بمختلف ربوع البلاد الذين دائما في الموعد في خدمة البلاد والعباد .

