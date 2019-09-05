تفاصيل لقاء سيالة مع السفير الإيطالي بطرابلس

استقبل وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، سفير جمهورية إيطاليا في ليبيا جوزيبي غريمالدي، لبحث آخر مستجدات الوضع الراهن في طرابلس.

وأعرب السفير الإيطالي خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، عن قلقه البالغ من إغلاق مطار معيتيقة الدولي الذي يعد المنفذ الوحيد للعاصمة طرابلس على دول العالم والقصف المتكرر الذي يتعرض له المطار، كما طالب الجانبان بضرورة تقديم الضمانات الكاملة لعدم تكرار هذا القصف. على صعيد آخر تطرق الجانبان إلى موضوع تسليم عدد من الزوارق لجهاز خفر السواحل الليبي والعمل على توقيع مذكرات تفاهم بين وزارتي الدفاع الليبية والإيطالية في هذا الخصوص.

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