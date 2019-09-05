“برنيق” ماضية في تعزيز أسطولها الجوي

شرعت شركة برنيق للطيران إحدى الاستثمارات التابعة لمصرف التجارة والتنمية في إجراءات شراء الطائرة الثانية لها في إطار تعزيز أسطولها الجوي.

وأوضحت إدارة برنيق أن الطائرة من طراز إي 320 مبينة أن الشركة المتخصصة في النقل الجوي دفعت أولى الأقساط وتتوقع استلام الطائرة في نوفمبر المقبل.

وكانت برنيق قد أعلنت في يوليو الماضي عن شراء طائرتها الأولى من تصنيع شركة إيرباص من طراز إي 320 على أن تستلمها في شهر سبتمبر الجاري، ولم توضح الشركة التي تهدف لتشغيل رحلاتها قريبا ما إذا كانت طائراتها جديدة أو مستعملة.

وكان مصرف التجارة والتنمية قد أعلن في ديسمبر الماضي عن تأسيس شركة “برنيق” التي يسهم فيها المصرف بنسبة 40% من إجمالي رأس المال الذي تبلغ قيمته 200 مليون دينار ليبي.

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