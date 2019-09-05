بنغازي تبحث استكمال مشروع المرافق المتكاملة بحي المختار

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، أمس الأربعاء، مع عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بمشروع المرافق المتكاملة بحي المختار (المحيشي).

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أنه تم خلال اللقاء استعراض المُقايسات والتصاميم الفنية وجداول الكميات ونطاق العمل المُحدد الذي يشمل حي المختار بالكامل، حيث أكد رئيس المجلس التسييري للبلدية على سرعة الانتهاء من تحضير جميع مستندات المشروع بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى البدء في أعمال التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة.

يُشار إلى أن المشروع يستهدف تنفيذ المرافق المتكاملة بحي المختار(المحيشي) المتمثلة في شبكات الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة العامة والطرق والاتصالات.

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