فرق إطفاء حقل أبو الطفل تشارك في إخماد حريق في جالو

شاركت فرق إطفاء حقل أبو الطفل، التابع لشركة مليتة للنفط والغاز، في إخماد حريق ضخم نشب في مزارع بمدينة جالو.

وفور تلقي البلاغ، سارعت الفرق متوجهة إلى المكان، رغم بعد المسافة، كما أصدرت إدارة الشركة تعليماتها بتوفير جميع التجهيزات ومتطلبات الإطفاء والإنقاذ لتلك الفرق، حسب بيان على صفحة الحقل بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ووجهت الشركة الشكر إلى فريق الإطفاء والإنقاذ، الذي تمكن مع الفرق الأخرى من جميع الحقول النفطية المجاورة، من إخماد الحريق.

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