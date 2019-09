المتوسط:

أفاد قسم العلاقات العامة، بأنه فى إطار تفعيل الخطة الأمنيه الموضوعه من قبل مدير أمن أجدابيا العميد الصادق مفتاح اللواطي، قام مركز شرطة إنتلات بحملات أمنية مفاجئة على الطريق العام بين اجدابيا وطبرق داخل الحدود الإدارية للمديرية.

وتم ضبط بعض الشاحنات المخالفه، من هنا يتقدم مدير الأمن بالشكر والثناء لمنتسبي المركز ومزيدا من البذل والعطاء.

