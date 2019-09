المتوسط:

تـمكن أعـضاء قـسم شـرطة الـنجدة بـمديرية أمـن تـاجوراء، مـن ضـبط سـيارة نـوع سـامسونج SM5 تـحمل لـوحة مـعدنية رقـم 2054734_5لـيبيـا اللـون أبـيض والـمبلغ عـنها مـن قـبل مـدير أمـن طـرابلس بـأنها مـسروقة بـالإكراه بـقوة الـسلاح بـالطريق الـعام بـدائرة “مـركز شـرطة عـين زارة”.

واتـخذت الإجـراءات الأولـية وتـم إبـلاغ غـرفة الـسيطرة بـمديرية أمـن طـرابلس وتـم تـسليم الـمركبة الآلـية إلـيهم وذلـك لاسـتكمال بـاقي الإجـراءات.

The post “أمن تاجوراء” ينجح في ضبط سيارة مسروقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية