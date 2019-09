المتوسط:

شارك وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب صباح اليوم الخميس، برفقة رئيس جهاز الاسعاف والطواري سالم الفرجاني في فعاليات حفل تخريج الدفعة الثانية من العاملين بجهاز الاسعاف والطوارئ الليبي من أطباء وسائقين ومسعفين التي تنفذها أكاديمية الملكة نور الفنية للطيران المدني الأردنية .

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة وزارة الصحة في مجال التدريب بالداخل والخارج بالتعاون و الشراكة مع الأكاديميات المحلية والدولية.

ولفت وزير الصحة إلى أن حضوره اليوم والوفد المرافق له للمشاركة في تخريج الدفعة الثانية من المتدربين في مجال الإسعافات الأولية التي يشهدها العاملين بجهاز الاسعاف الليبي بالمملكة الأردنية تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة للعام الحالي وكذلك في إطار المسؤولية المجتمعية في مجال تدريب الموظفين، بما يفيد المؤسسة في الحالات الطارئة، وبشكل أوسع إلى مستوى القطاع الصحي الليبي ، مشيدا بدور رجال جهاز الاسعاف بمختلف ربوع البلاد الذين دائما في الموعد في خدمة البلاد والعباد .

جدير بذكر أن خريجين الدفعة الثانية تلقوا تدريبات مكثفة بالأكاديمية في عدة تخصصات أهمها الإسعافات الأولية في أنقاض جرحي الحرب و الإنعاش القلبي كونهم يحتاجون إلى معاملة خاصة ولأنهم عرضة الحالات لحوادث السقوط والاختناق، إلى جانب عدة تمارين عملية علي كيفية إيقاف النزيف والتعامل مع الكسور.

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة قد أصدرت قرار رقم (140)لسنة 2018 بتخصيص مبلغ “مليون وخمسمئة ألف دينار ليبي ” للجهاز وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للنظم واللوائح السارية.

The post “عقوب” يشارك في حفل تخرج دفعة من العاملين بجهاز الإسعاف في الأردن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية