الثني يبحث مع وفد إفريقيا الوسطى العلاقات الثنائية وسبل توطيدها

بحث رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، مع لوران أنجون بابا، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية إفريقيا الوسطى، والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، موليومبو دوناتيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها.

اللقاء الذي جرى بمقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين خارجية المؤقتة وخارجية إفريقيا الوسطى لفتح آفاق التعاون، والعمل على تأسيس قنصلية في بنغازي.

هذا وأكد رئيس البرلمان بإفريقيا الوسطى دعم بلاده لشرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة، معربا عن سعادته بزيارة ليبيا.

من جانبه رحب الثني بموقف الجمهورية الداعم لخيارات الشعب الليبي، والمؤسسات الشرعية، بحسب ما نشرت الحكومة على صفحتها الرسمية.

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