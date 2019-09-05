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“عمليات الكرامة”: مجموعات الجويلي تنتهك حرمة ممتلكات المواطنين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت غرفة عمليات الكرامة إن مجموعة مسلحة تابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية في حكومة الوفاق أسامة الجويلي قامت باستباحة بيوت المواطنين في العزيزية مشيرة إلى أن هذه المجموعات باتت تقيم بها المناسبات وتستخدمها كما لو كانت ملكا خالصا لها.

وأضافت الغرفة في بيان لها أن هذه التصرفات التي وصفتها بغير اللائقة لن تُنسى وبأنها ستظل محفورة في ذاكرة الليبيين، متوعدة المتورطين فيها بالقصاص.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني قد توعدت في وقت سابق كل المجموعات المسلحة التي تقوم بالاعتداء على بيوت المؤيدين للجيش داخل طرابلس، مؤكدة أن لديها معلومات كاملة عمن يقف وراء هذه الاعتداءات وسيكونون تحت طائلة المسؤولية فور تحرير العاصمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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