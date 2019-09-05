ليبيا تشارك في حفل تخريج دفعة من العاملين بالقطاع الصحي الأردن

شارك وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، اليوم الخميس، برفقة رئيس جهاز الاسعاف والطواري الليبي سالم الفرجاني ومدير العلاقات العامة بوزارة الصحة عبدالله البراني في فعاليات حفل تخريج الدفعة الثانية من العاملين بجهاز الاسعاف والطوارئ الليبي من أطباء وسائقين ومسعفين التي تنفذها أكاديمية الملكة نور الفنية للطيران المدني الأردنية.

وأكد عقوب، أن الزيارة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة للعام الحالي وكذلك في إطار المسؤولية المجتمعية في مجال تدريب الموظفين، بما يفيد المؤسسة في الحالات الطارئة، وبشكل أوسع إلى مستوى القطاع الصحي الليبي، مشيدا بدور رجال جهاز الاسعاف بمختلف ربوع البلاد الذين دائما في الموعد في خدمة البلاد والعباد.

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