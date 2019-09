تفاصيل اجتماع أعضاء الوحدات الأمنية بتاجوراء

المتوسط:

قام رئيس الدعم المركزي – فرع تاجوراء، بعقد اجتماع للوحدات الأمنية بالفرع.

ويأتي هذا الإجتماع ضمن متابعته لسير المهام الأمنية بكل الوحدات والتشديد على الضبط والربط ورفع درجة الحس الأمني وتوخي الحيطة والحذر أثناء تأدية الواجب الوطني والمحافظة على الاستقرار الأمني.

وتقوم هذه الوحدات الأمنية بتأمين الطريق الساحلي بالكامل من الإشارة الضوئية البيفي إلى وادي ترغت الحدود الإدارية القربوللي قصر خيار والتمركز في كل الإشارات الضوئية وتقاطعات الطُرق وتفعيل البوابات الأمنية والمجاهرة بالأمن طيلة (24ساعة) والعمل دون كلل أو ملل ، وأيضا شدد رئيس الفرع على ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحماية مؤسسات الدولة وضبط المطلوبين للعدالة وتسليمهم للجهات ذات العلاقة والتصدي لأي خرق أمني دون تهاون في ذلك.

