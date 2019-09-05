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حملات مرورية لضبط السيارات المخالفة في تاجوراء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قـام مـدير أمـن تـاجوراء مـقدم “يـوسف عـكريم” برفـقة رئـيس قـسم الـمرور والـتراخيص ودوريـات قـسم الـمرور وشـرطة الـنجدة بـالمديرية، بـحملة مـرورية بـالإشارة الـضـوئية الـبيفي, وذلـك لــتسيير حـركة الــسير, وضـبط الـمركبات الآلـية الـمخالفة لـقانون الـمرور و الـسير عـلى الـطرقات الـعامة.

وتـهدف هـذه الـحملة للـحفاظ عـلى الـسلامة الـمرورية عـلى الـطرقات الـعامة والـحد مـن الـحوادث الـمرورية الـتي تـشكل خـطر عـلى سـلامة الـمواطن.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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