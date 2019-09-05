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مصادرة شحنة حليب غير صالح للاستهلاك باجدابيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قامت دوريات تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي اجدابيا، بمصادرة شحنة كبيرة من الحليب المعقم غير صالح للاستهلاك البشري.

نائب ضابط – عبد السلام اجبيل – من فرع الحرس البلدي اجدابيا، أوضح اليوم الخميس لـ( بوابة افريقيا الاخبارية ) أن دوريات الحرس البلدي قامت أمس الاربعاء بمداهمة أحد مخازن الجملة بسوق المواد الغذائية اجدابيا، ومصادرة عدد (2810) صندوق من الحليب ويحتوي كل صندوق على عدد (12) علبة ، ذلك بعد ورود بلاغ من قبل أحد المواطنين عن وجود حليب نوع (Kay ) يباع في المحلات التجارية غير صالح للاستهلاك، 

موضحاً ان كمية الحليب سيتم عرضها على مكتب التفتيش الصحي لتأكيد ، لتتم بعدها عملية اتلافها وفق القوانين المعمول بها. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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