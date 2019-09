المتوسط:

عـقد بـمقر إدارة الـعلاقات والـتعاون بـوزارة الـداخلية اجـتماع اللـجنة الـمكلفة بـالإعداد لإحياء يـوم الـشرطة اللـيبيـة بـحضور رئـيس اللـجنة عـميد “مـيلود الـشتيوي” ورؤسـاء اللـجان الـمشكلة لـلإعـداد لـلاحـتفال بـالـذكرى 50 لـيوم الـشرطة.

وتـم خـلال الاجـتماع اتـخاذ جـملة مـن الإجـراءات لإحـياء هـذا الـيوم الـذي يتصادف الـثامن مـن أكـتوبر مـن كـل عـام.

