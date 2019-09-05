وزيرة الدفاع الفرنسية تبحث مع نظيرها الروسي مراقبة التسلح في ليبيا

بحثت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، في اتصال هاتفي مع نظيرها الروسي، سيرغي شويغو، أمس، سبل التعاون المتاحة لحل الأزمات المستعصية ومراقبة التسلح، في دول من بينها ليبيا.

وزارة الجيوش الفرنسية قالت في بيان نقلته روسيا اليوم، إن وزيري الدفاع درسا مسارات ممكنة للتعاون سيطرحانها مجددا خلال زيارة مشتركة لفلورانس، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الاثنين المقبل إلى موسكو، بهدف التحضير لاجتماع مجلس التعاون الروسي الفرنسي في مجال الأمن.

وكانت الخارجية الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن القضايا التي يراد بحثها في اجتماع موسكو تشمل الوضع في ليبيا وإيران وسوريا وفنزويلا وأوكرانيا .

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