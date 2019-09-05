تخريج دفعة ثانية من العاملين بالإسعاف الليبي في الأردن

شهدت أكاديمية الملكة نور الفنية للطيران المدني الأردنية، اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة الثانية من العاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، من أطباء وسائقين ومسعفين.

حضر وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، الحفل، حيث قال إن الفعالية «تأتي في إطار إستراتيجية وزارة الصحة في مجال تدريب الموظفين، بما يفيد المؤسسة في الحالات الطارئة، وبشكل أوسع على مستوى القطاع الصحي»، مشيدا بـ«دور رجال جهاز الإسعاف في مختلف ربوع البلاد، الذين كانوا دائما في الموعد لخدمة البلاد»، حسب بيان الوزارة.

وأوضح البيان أن الخريجين تلقوا تدريبات مكثفة بالأكاديمية في عدة تخصصات، أهمها الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي للضحايا المنتشلين من تحت الأنقاض، كونهم يحتاجون إلى معاملة خاصة، إلى جانب عدة تمارين عملية على كيفية إيقاف النزف والتعامل مع الكسور.

يذكر أن الحكومة الموقتة أصدرت قرارا رقم 140 لسنة 2018، بتخصيص مليون وخمسمئة ألف دينار لجهاز الإسعاف، الذي خصص منه مبلغ لتنفيذ برامج التدريب في الأردن.

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