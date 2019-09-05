وزير داخلية المؤقتة يصدر قرار ترقية لعدد من موظفي الوزارة

العنوان_بنغازي

أصدر معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف القرار رقم (727) لسنة 2019 ميلادي بشأن ترقية موظفي وزارة الداخلية المستحقين للترقية لعام 2017 ميلادي وعددهم (1542) موظفا.

كما أصدر معاليه القرار رقم (728) لسنة 2019 ميلادي بشأن ترقية موظفي وزارة الداخلية المستحقين للترقية لعام 2018 ميلادي وعددهم (1330) موظفا.

وقام مدير مكتب الوزير مقدم محمد الوزري برفع هذا الاستحقاق في كتبات رسمية مشمولة بالشكر والثناء من معالي وزير الداخلية للمستهدفين بالترقية متمنين لهم التوفيق، ومزيدا من العطاء، علما بأن قوائم الترقية ستحال للمعنيين كل حسب إدارته ومديريته.

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