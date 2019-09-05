وفد «الأحوال المدنية» الجبل الغربي يزور مكاتب للمصلحة في المنطقة الشرقية

أنهى وفد مديري مكاتب مصلحة الأحوال المدنية فرع الجبل الغربي، اليوم الخميس، زيارته فروع ومكاتب الأحوال المدنية في عدد من المدن في المنطقة الشرقية، وهي «أجدابيا وبنغازي والبيضاء ودرنة».

وقال رئيس المصلحة، محمد بالتمر، إن الوفد استهدف من زيارته «تعميق التواصل بين القيادات الإدارية، وتطوير أوجه التعاون؛ بما يخدم ليبيا كوطن موحد يجمع أبناءه على العمل والأمل»، حسب تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتنفذ المصلحة حاليا خطة تطوير، لتحديث أنظمة العمل داخلها، حيث أعلنت في 7 أغسطس الماضي، شطب أكثر من ستة آلاف حالة وفاة من كشوف المواطنين في طرابلس.

وقال بالتمر: «لم تكن تلك الأسماء مشطوبة مسبقا في طرابلس الكبرى.. كم وفرت للخزانة العامة تلك المجهودات»، وذلك في تغريدة سابقة له.

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