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النقاط الأبرز في اجتماع الوطنية للنفط مع شركة مليته

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد خلال اليومين الماضيين، الاجتماع الفني الثاني بين المؤسسة الوطنية للنفط، مع شركة إيني شمال أفريقيا وشركة مليته للنفط والغاز للنفط، لاستعراض نشاط الشركة للعام 2019وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة بالظهرة في طرابلس، التطرق إلى عدد من الموضوعات منها أنشطة علوم الأرض وهندسة المكامن، والعمليات والمشاريع، والصحة والسلامة وحماية البيئة، والمشاريع التطويرية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والميزانيات والمصروفات للعام الجاري، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أداء الحقول واحتياطاتها النفطية، والمشاريع والأعمال الجاري تنفيذها بالشركة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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