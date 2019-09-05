النقاط الأبرز في اجتماع الوطنية للنفط مع شركة مليته

عقد خلال اليومين الماضيين، الاجتماع الفني الثاني بين المؤسسة الوطنية للنفط، مع شركة إيني شمال أفريقيا وشركة مليته للنفط والغاز للنفط، لاستعراض نشاط الشركة للعام 2019. وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة بالظهرة في طرابلس، التطرق إلى عدد من الموضوعات منها أنشطة علوم الأرض وهندسة المكامن، والعمليات والمشاريع، والصحة والسلامة وحماية البيئة، والمشاريع التطويرية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والميزانيات والمصروفات للعام الجاري، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أداء الحقول واحتياطاتها النفطية، والمشاريع والأعمال الجاري تنفيذها بالشركة.

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