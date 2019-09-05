بوشناف يصدر قرارين بترقية موظفي وزارة الداخلية

أصدر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، قرارين بترقية موظفي الوزارة المستحقين لها عامي ألفين وسبعة عشر، وألفين وثمانية عشر.

وقد تضمن القرار الأول المرقم بسبعمئة وسبعة وعشرين، ترقية ألف وخمسمئة واثنين وأربعين موظفا، مستحقين للترقية عام ألفين وسبعة عشر.

فيما تضمن القرار سبعمئة وثمانية وعشرون ترقية مستحقي الترقية لعام ألفين وثمانية عشر، وعددهم ألف وثلاثمئة وثلاثون موظفا.

حيث وقع هذا الاستحقاق مدير مكتب الوزير، المقدم محمد الوزري، في كتابين رسميين لتحال بعد ذلك قوائم الترقية إلى المعنيين، كل حسب إدارته ومديريته.

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