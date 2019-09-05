صيانة خط كهرباء الظهرة في طرابلس

نفذت فرق الشركة العامة للكهرباء، التابعة لدائرة الجهد المتوسط شرق طرابلس قسم الكوابل، اليوم الخميس، أعمال صيانة خط كهرباء الظهرة باب تاجوراء (طرابلس الكبرى).

وتستمر جهود الشركة في صيانة الشبكة، إذ أعلنت أمس، إرجاع التيار الكهربائي إلى منطقة عين زارة «جنوب طرابلس»، بعد صيانة محطة الخيتوني، ما أسهم في إعادة التيار وتغذية بعض الخطوط في عين زارة، حسب بيان سابق للشركة.

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واعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الخطة التشغيلية للشركة، والمبلغ المطلوب لتنفيذها، إذ تهدف إلى إضافة 1300 ميغاوات بحلول نهاية العام الجاري، و800 ميغاوات أخرى بحلول شهر يونيو العام 2020.

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