قسم المرور بالواحات يضبط أكثر من 2000 مخالفة خلال ثمانية أشهر

ضبط قسم المرور بمديرية أمن الواحات جالو، أكثر من ألفي مخالفة خلال ثمانية أشهر من العام الحالي، حيث شرع قسم المرور والتراخيص بالمديرية في حملة لضبط المركبات المخالفة، وفق الخطة الأمنية التي وضعها مدير الأمن بناء على تعليمات وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة.

وحسب مراسلنا فقد جرى ضبط أكثر من خمس وعشرين قضية خلال الأشهر الماضية، بلغت قيمة جباياتها خمسة وعشرين ألف دينار، تمت إحالتها إلى خزينة الدولة.

هذا وطالب رئيس قسم المرور المواطنين بضرورة الإسراع في تسجيل المركبات الآلية، والتقيد بالشروط والقوانين المرورية.

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