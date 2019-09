تحصلت 218 على معلومات تفيد بأن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عازم على نقل قائمة بـ 56 شخصا منهم إرهابيون ومهربون ومسؤولون في النظام السابق إلى الإنتربول.

تأتي هذه المعلومات تكملة لما تحصلت عليه 218 في وقت سابق عن تجهيز وزير داخلية الوفاق ملفات مهمة قيل إنها لإرهابيين موجودين في معيتيقة بهدف عرضها على مسؤولين في الحكومتين الألمانية والفرنسية ساعيا من خلالها لتبديد الشبهات التي تحيط بالوفاق حول انضمام مطلوبين دوليين يقاتلون في صفوفها.

غير أن القائمة الأخيرة أعطت تفاصيل أكثر وضوحا من حيث الأسماء التي منها الإرهابي عبد الباسط عزوز ونجل القذافي سيف الإسلام ورئيس جهاز الأمن الداخلي السابق التهامي خالد وغيرهم من الأسماء المتورطة في الإرهاب والتهريب.

وفي الوقت ذاته؛ لم تظهر أي تصريحات من الداخلية أو الرئاسي، وحتى الآن يبقى هذا الموقف معبّرا عن سعي باشاغا لاستقطاب المجتمع الدولي من خلال هذه القائمة ورفع الحرج عن حكومة الوفاق التي لطالما تحدثت تقارير عن وجود إرهابيين ومطلوبين دوليا يقاتلون إلى جانبها في الحرب الحالية.

أوضاع يقول متابعون إنها صارت واضحة على الأرض، خاصة أن حدة الخلاف ازدادت بين عدد من الكتائب المسلحة علاوة عن سماع أحاديث تفيد بتوجه وفود تمثل تشكيلات مسلحة للقاء شخصيات تابعة للجيش بهدف وضع حد لهذا القتال الذي طال أمده ولم يُظهر أي نتيجة سوى دمار البيوت ونزوح العائلات وخسارة الأرواح.

The post باشاغا يُرسل قائمة “تبديد الشبهات” إلى الإنتربول appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية