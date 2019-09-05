تفاصيل لقاء السراج مع سلامة

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الخميس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة يرافقه المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وما تضمنته الإحاطة الدورية لـ سلامة حول تلك الأوضاع والتي قدمها أمس الاربعاء إلى مجلس الأمن الدولي.

وجدد سلامة، خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، التأكيد بأن لا حل عسكري للازمة الليبية، في حين أكد السراج، ضرورة وجود قواعد جديدة للعملية السياسية. من ناحية أخرى بحث الاجتماع ملف المتضررين والنازحين جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس إضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين وآليات تنفيذ البرنامج الذي وضعته الأمم المتحدة للمساهمة في تقديم المساعدة الإنسانية لهم.

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