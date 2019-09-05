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رئاسة الأركان تهيب بعدم إهانة سلطات الدولة أو المساس بثورة 17 فبراير وتتوعد بهذا الأمر

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

 

أهابت رئاسة الأركان العامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، بكافة الجهات ذات العلاقة بضمان الحق في التظاهر السلمي، وممارسته وفق القانون، مشيرة إلى أنه يتعين على اللجنة المنظمة لأي مظاهرة توجيه إخطار كتابي إلى مديرية الأمن التي يقع في دائرتها مكان المظاهرة، يتضمن تاريخ وتوقيت بدئها، ومكان تجمعها وانطلاقها، وخط سيرها وانتهائها قبل الموعد المحدد بثمان وأربعين ساعة.

كما أهابت رئاسة الأركان بضرورة تطبيق المادة مئة وخمسة وتسعين المعدلة ضمن القانون رقم خمسة لسنة ألفين وأربع عشرة، التي تنص على المعاقبة بالسجن لكل من يصدر عنه ما يشكل مساسا بثورة السابع عشر من فبراير، أو يهين علانية إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو شعار الدولة أو علمها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • اركب على جنب يا اهطل انتم أصلا مخالفون للإعلان الدستورى والقانون فالبرلمان اصدر قانون بنصاب قانونى بتكليف الجيش الوطنى بمحاربة الإرهاب وانتم تنفقوا موارد الدولة على دعم الإرهاب ومحاربة الجيش الوطنى كما ان هذه الأركان تعمل تحت قائد اعمى لم ينتخبه الشعب ولم ينل ثقة نواب الشعب ولم يقسم على احترام الدستور وسيادة البلاد ويخون الوطن ويعمل لحساب قطرائيل خيبكم الله عن اى قانون تتحدثون يامجنون قانون موزه ولا قانون ساكسونيا ومن يدعم حيش بلده وقائده الأعلى الرئيس المنتخب من نواب البرلمان تعتقلوه ايوه ايوه يامعتوه للخلف ضر وطنك معتادا هرش أدى التحية لسيدتك الشخة موزه ولا علاقة لك بالوطن ليبيا فانت قذر تعيش لقطر

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  • 17 وكسة على خراب فقراير وام فقر اير وأبو فقر اير وخوان فقر اير المفسدين استغلوا غضب الشعب الذى كان يعيش في امان وسلموا البلد للاخوان شر خلق الله أسوأ من النازية والصهيونية ولا امن ولا امان الا بسحق الاخوان مثل مصر والسودان وقولوا معى اتفوا ععلىى الاخوان وعلى ثورة 17 ففبراير التي جاءت بالدواعش والقاعدة واخوانهم اما العلم والنشيد فالكل يحترمه واولهم الجيش الوطنى والخوان يرفعوه تققية لحين اللتمكين ليرفعواا علمهم الارهابى أبو سيفين ويعدوا ففيه المؤامرات والجرائم للشعب الليبى بينما الجيش الوطن يعد العدة لتخليص البلاد منهم فهم خونة وعملاء لقطرائل والشخة موزة

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