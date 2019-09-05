القطعاني: ساعة الصفر لاقتحام العاصمة تم تحديدها

كشف آمر اللواء 73 مشاة التابعة للقوات المسلحة الليبية علي القطعاني، أن ساعة الصفر لاقتحام العاصمة طرابلس تم تحديدها، لافتا إلى أن والقوات المسلحة الليبية جاهزة للتنفيذ المباشر.

وقال القطعاني، في كلمة له، “دعمت المحاور بالكامل وحددت المهام وساعة الصفر لتحرير العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن وضعت الخطة المحكمة من قبل القائد خليفة حفتر للحسم والتأمين، وهنا نوجه نداء لأهالي المغرر بهم ان أرجعوا بأبنائكم إلى رشدهم لن يشفع لهم من أغراهم بالمال في سبيل المجهول، ورسالة لأهالي وسكان العاصمة طرابلس، ألزموا بيوتكم خوفا عليكم وحفاظا على أرواحكم وممتلكاتكم من العابثين ضعاف النفوس، وإننا على يقين كامل بالحاضنة التي نمتلكها بالعاصمة وإننا نعلم ما يمارس ضدكم من خطف وابتزاز وبإذن الله بدعائكم منتصرون.

وحذر القطعاني، من أن أي جهة أو أشخاص سيقدمون الدعم اللوجيستي ماديا كان أو معنويا للإرهابيين سيكون مصيره كمصير أي قاتل، مطالبا العناصر الإرهابية التي لم تتورط بعمليات قتل لمواطنين أو أفراد الجيش والشرطة بتسليم أنفسهم والقبول بحكم القانون.

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