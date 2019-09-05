حملة للرقابة على الأغذية والأدوية في غدامس

نفذ مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية غدامس، اليوم الخميس، حملة تفتيشية وتوعوية على جميع الأنشطة التجارية داخل المدينة، شملت محلات المواد الغذائية والصيدليات والمخابز ومحلات بيع اللحوم والدواجن.

وطالب المفتشون، أصحاب الأنشطة التجارية، ضرورة المحافظة على النظافة العامة، والتقيد بالاشتراطات الواجب توافرها في الأغذية والأدوية، والتعريف بالألوان المحظورة الموجودة في الأغذية، حسب البيان.

وأشار البيان إلى ضبط منتج يباع داخل أحد المحال، يحتوي على لون محظور «E120»، منوها بأن الحملة مستمرة، وستستهدف محال جديدة خلال الفترة المقبلة. وتأتي تلك الفعالية في إطار الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي التي أطلقها مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية.

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