اجتمع صباح اليوم الخميس 5/9/2019 الدكتور ميلاد الطاهر وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بعدد من اهالي منطقة الشقيقة.

وتناول هذا الاجتماع المشاكل و المختنقات التي تواجه المنطقة و الية حلحلتها وذلك بحضور مدير مكتب الوزير المهندس حسين امحمد صالح.

