“السراج” يبحث مع “سلامة” ملف النازحين

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الخميس، بمقر المجلس بمدينة طرابلس برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة يرافقه المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو.

ورحب السراج، في بداية اللقاء، بالحلو، الذي عين مؤخرا في منصبه متمنيا له التوفيق.

وتناول الاجتماع، تطورات الأوضاع في ليبيا وما تضمنته الإحاطة الدورية لسلامة حول تلك الوضاع والتي قدمها امس الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي.

وجدد المبعوث الأممي، التأكيد بأن لا حل عسكريًا للأزمة الليبية، في حين أكد السراج موقف حكومة الوفاق الملتزم بضرورة وجود قواعد جديدة للعملية السياسية تأخذ في الاعتبار.

من ناحية أخرى، بحث الاجتماع ملف المتضررين والنازحين جراء اشتباكات طرابلس، إضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين وآليات تنفيذ البرنامج الذي وضعته الأمم المتحدة للإسهام في تقديم المساعدة الإنسانية لهم.

