«يونيسيف» تواصل صيانة 19 مدرسة في 8 بلديات

تواصلت أعمال صيانة 19 مدرسة، التي تنفذها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، في ثماني بلديات، بالتعاون مع وزارة التعليم في حكومة الوفاق.

ونشرت صفحة «يونيسيف» ليبيا، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، صورا لأعمال الصيانة، التي تظهر تنفيذ أعمال عزل لأسقف تلك المدارس، إضافة إلى أعمال الطلاء.

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وأشارت الصفحة إلى أن أعمال الصيانة تهدف إلى خلق بيئة تعليمية صحية وآمنة للأطفال، منوهة بأن المشروع ممول من عدة جهات، منها الاتحاد الأوروبي، ومنظمة ألمانية، ووزارة الخارجية المالطية.

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