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المسماري: الحل السياسي فقط هو الذي سيضمن استقرار البلاد

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أهمية انخراط المجتمع الدولي في حل الأزمة الليبية

وقال المسماري، خلال لقاء متلفز مع قناة سكاي نيوز عربية، “إن الحل السياسي فقط هو الذي سيضمن استقرار البلاد وهدفنا أن تكون ليبيا دولة مدنية وطنية”، لافتا إلى أن الجيش الليبي لديه بنك معلومات كاملة عن نشاط الإرهابيين ومن يمولهم في ليبيا

وتابع المسماري، أن الجيش الليبي يستهدف عسكريين أتراكا على الأراضي الليبية، مضيفا أن التدخل التركي بدا واضحا للعالم، بسبب دعم أنقرة المسلحين في معركة طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • 17 وكسة على خراب فقراير وام فقر اير وأبو فقر اير وخوان فقر اير المفسدين استغلوا غضب الشعب الذى كان يعيش في امان وسلموا البلد للاخوان شر خلق الله أسوأ من النازية والصهيونية ولا امن ولا امان الا بسحق الاخوان مثل مصر والسودان وقولوا معى اتفوا ععلىى الاخوان وعلى ثورة 17 ففبراير التي جاءت بالدواعش والقاعدة واخوانهم اما العلم والنشيد فالكل يحترمه واولهم الجيش الوطنى والخوان يرفعوه تققية لحين اللتمكين ليرفعواا علمهم الارهابى أبو سيفين ويعدوا ففيه المؤامرات والجرائم للشعب الليبى بينما الجيش الوطن يعد العدة لتخليص البلاد منهم فهم خونة وعملاء لقطرائل والشخة موزة

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