المسماري: الحل السياسي فقط هو الذي سيضمن استقرار البلاد

أكد الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أهمية انخراط المجتمع الدولي في حل الأزمة الليبية.

وقال المسماري، خلال لقاء متلفز مع قناة سكاي نيوز عربية، “إن الحل السياسي فقط هو الذي سيضمن استقرار البلاد وهدفنا أن تكون ليبيا دولة مدنية وطنية”، لافتا إلى أن الجيش الليبي لديه بنك معلومات كاملة عن نشاط الإرهابيين ومن يمولهم في ليبيا.

وتابع المسماري، أن الجيش الليبي يستهدف عسكريين أتراكا على الأراضي الليبية، مضيفا أن التدخل التركي بدا واضحا للعالم، بسبب دعم أنقرة المسلحين في معركة طرابلس.

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