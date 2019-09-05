استقرار نسبي للشّبكة الكهربائية في المنطقة الشّرقية

بنغازي 05 سبتمبر 2019 (وال) – تشهد الشّبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، مع نهاية هذا الأسبوع استقرارًا نسبيا، مع وجود عجزٍ بسيط .

هذا ونشرت الشّركة العامة للكهرباء، للنشرة الفنية عن تحكم المنطقة الشّرقية، موضحة أن العجز المتوقع لهذا اليوم الخميس يقدر بحوالي 160 ميجاوات على امتداد المنطقة .

وأوضحت النّشرة ـ التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الليبية ـ أن هذا العجز أسفر عن وجود ساعات طرح للأحمال، بمقدار 4 ساعات على امتداد المنطقة، يعني كل حي داخل أي مدينة أو منطقة ستكون حصته لهذا اليوم 4 ساعات فقط .

كما بينت النشرة للمواطنين، أنه إذا زادت ساعات انقطاع التيار عن أربع ساعات، يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب صيانة خاص بالشركة العامة للكهرباء للإبلاغ عن ذلك، لأنه حتما سيكون عطل لديك.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها أنها تسعى في كل الأوقات لمدّ جسور التواصل والتفاعل مع المواطن الكريم في شتى ربوع المنطقة .(وال – بنغازي) ف ع/ ع ع

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