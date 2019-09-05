مدير أمن بنغازي يوفّر النّواقص الأساسية لمراكز الشّرطة لرفع الأداء الأمني

بنغازي 05 سبتمبر 2019 (وال) – عقد صباح اليوم الخميس، بمقر مديرية أمن بنغازي، الاجتماع الثاني لمدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز عمر، ومساعد الشؤون الأمنية عميد سعد الشامخ، وعقيد خالد عبدالله حيدر عن قسم المعلومات بالمديرية، بالسادة رؤساء مراكز الشرطة وهم رئيس مركز شرطة قاريونس ورئيس مركز شرطة رأس أعبيدة ورئيس مركز شرطة الكويفية ورئيس مركز شرطة المدينة ورئيس مركز شرطة بوعطني.

حيث ناقش مدير الأمن ـ خلال الاجتماع ـ ما خلص من الاجتماع السابق الذي عقد أمس الأول الثلاثاء بخصوص توفير النواقص الخاصة بالمراكز، لرفع الأداء الأمني.

وأكد عميد عادل عبدالعزيز، على زيادة القوة العمومية التي تحتاجها المراكز، إضافة إلى سد العجز بالمراكز من الآليات والمركبات الآلية، والعتاد والسلاح.

وشدد المدير على رؤساء المراكز السالفة الذكر، على ضرورة تجاوز المشاكل التي تعاني منها، والتي تؤثر سلبًا على أدائها الأمني كونها هي الدائرة الأولى التي ينعقد عليها أي عمل أمني صحيح .

كما ناقش الحضور، آلية العمل الإداري والحركة المستندية التي تربط المراكز بإدارة المديرية، ووضع تحسينات عليها. (وال – بنغازي) ع ع

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